لندن … انفجار باحد استديوهات تصوير فلم جمس بوند الجديد

2019/06/05 | 06:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى انفجار في موقع تصوير لفيلم جيمس بوند الجديد إلى إصابة أحد أفراد الطاقم وإلحاق أضرار بأحد المواقع في استوديوهات باينوود.قال الحساب الرسمي للفيلم على موقع تويتر إن الحادث وقع الثلاثاء جراء “انفجار مرتب”. لم يصب أحد في المجموعة، ولكن أحد أفراد الطاقم خارج الموقع أصيب بجروح طفيفة.كما تضررت الواجهة الخارجية للموقع في منشآت الاستوديو …

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