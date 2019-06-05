2019/06/05 | 06:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LaFOITNBbao

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ليش بالفيسبوك ننشر كل احداثنا اليومية وصورنا تكون متاحة..لكن بالواقع مانقبل احد يطلع على يومياتنا) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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