حدث في مثل هذا اليوم 5 حزيران

2019/06/05 | 06:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

5 يونيو أو 5 حُزيران أو 5 يونيه أو يوم 5 6 (اليوم الخامس من الشهر السادس) هو اليوم السادس والخمسون بعد المئة (156)

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