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حدث في مثل هذا اليوم 5 حزيران


حدث في مثل هذا اليوم 5 حزيران
2019/06/05 | 06:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  

 

 5 يونيو أو 5 حُزيران أو 5 يونيه أو يوم 5 6 (اليوم الخامس من الشهر السادس) هو اليوم السادس والخمسون بعد المئة (156)

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