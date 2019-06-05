2019/06/05 | 06:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإصابة تبعد محترف الجوية عن الملاعب لثلاثة أسابيع أثبت الفحوصات الطبية التي أجراها لاعب منتخب سوريا لكرة القدم ومحترف القوة الجوية زاهر ميداني عن وجود تمزق بالأربطة، ستحرمه من التواجد مع منتخب نسور قاسيون خلال الفترة المقبلة.وذكر محترف القوة الجوية زاهر ميداني "لقد تعرضت للإصابة في الكاحل خلال مباراة النجف بالدوري العراقي الممتاز يوم السبت الماضي خلال الشوط الأول، وبعد المباراة التحقت بمنتخب سوريا تحضيراً لمباراتي ايران وأوزبكستان الوديتين".وأضاف ميداني "لقد أجريت فحوصات بالأشعة للكاحل خلال تواجدي مع المنتخب، وأثبتت الفحوصات عن وجود تمزق بالأربطة وأحتاج إلى الراحة ما يقارب ثلاثة أسابيع، وتم الاعتذار عن التواجد مع المنتخب السوري خلال مباراتي ايران واوزبكستان".

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