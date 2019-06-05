ليفربول يعلن رحيل اثنين من نجومه

2019/06/05 | 06:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليفربول يعلن رحيل اثنين من نجومهأعلن ليفربول الإنجليزي، الفائز بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، أن مهاجمه الدولي دانيال ستوريدج سيغادر النادي قبل انطلاق الموسم المقبل.ولم يخض ستوريدج (29 عاما) سوى مباراتين في المسابقة الأوروبية العريقة هذا الموسم، وظل جالسا على مقاعد البدلاء في المباراة النهائية التي فاز بها فريقه على مواطنه توتنهام هوتسبر 2-0 .وأكد فريق "الحمر" أيضا أن مدافعه الدولي الإسباني ألبرتو مورينو سيغادر بدوره ملعب "أنفيلد" مع انتهاء عقده الحالي.وعلق مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب على رحيل لاعبيه على الموقع الرسمي للنادي: "الكلمات الأهم أقولها لهذين اللاعبين المميزين، هي شكرا".وكان ستوريدج انضم إلى ليفربول في يناير 2013 قادما من تشيلسي، وسجل بقميص "الحمر" 67 هدفا في 160 مباراة.وأثنى كلوب على ستوريدج قائلا: "استحق دانيال أن يعتبر من عظماء العصر الحديث لليفربول..بعض الأهداف التي سجلها لليفربول، كانت مهمة للغاية".في المقابل وصل مورينو إلى "أنفيلد" في أغسطس 2014 من إشبيلية الإسباني، ولعب 141 مباراة مع بطل أوروبا.وأضاف كلوب: "كانا هنا في ليفربول عندما وصلت كمدرب وخلال تلك الفترة ساعدا - مثل أي لاعب آخر - في ترسيخنا كفريق يسير في الاتجاه الصحيح.قبل أن يختم: دونهما لم يكن بإمكاننا أن نكون الفريق والنادي الذي نحن عليه الآن.

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