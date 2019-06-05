2019/06/05 | 07:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يونامي للعراقيين: فلنقابل الانقسام بالتضامن والنزاعات بالتفاهم هنأت الامم المتحدة العراقيين بمناسبة عيد الفطر متمنية السلام والازدهار للبلاد.وذكرت يونامي في بيان" يحل علينا عيد الفطر معلناً نهاية شهر الصيام والتضرع في رمضان، وهي مناسبة سعيدة للاحتفاء بقيمنا المجتمعية المشتركة والحوار والتعاون، لافتا الى انها مناسبة للتفكير في تحدياتنا المشتركة وإيجاد حلولٍ لها عبر القيم التي نعتز بها.فلنقابل الانقسام بالتضامن، والنزاعات بالتفاهم، والنزوح بالرحمة والإحسان".وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس في بيان عن" اطيب تمنياتها بالسلام والازدهار للعراقيين كافةً والمسلمين منهم خاصة".واختتم البيان" عيدٌ مباركٌ لكم جميعاً".

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