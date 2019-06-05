2019/06/05 | 07:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاة عيد الفطر المبارك بين الحرمين الشريفين بمدينة كربلاء المقدسة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صلاة العيد في كربلاء + صور) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صلاة العيد في كربلاء + صور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).