2019/06/05 | 07:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أمنية- كلكاكمش برس؛ قتل طيران التحالف الدولي، في غارة جوية 3 ارهابيين غربي محافظة الأنبار.
وذكر بيان لخلية الإعلام الامني، “وفقا لمعلومات دقيقة من قيادة عمليات الجزيرة، فقتل ٣ ارهابيين وحرق ٣ دراجات نارية وتدمير وكرا للارهابيين بضربة جوية لطيران التحالف، جنوب حقل عكاز غربي محافظة الانبار”.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتل 3 ارهابيين بضربة جوية للتحالف غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكر بيان لخلية الإعلام الامني، “وفقا لمعلومات دقيقة من قيادة عمليات الجزيرة، فقتل ٣ ارهابيين وحرق ٣ دراجات نارية وتدمير وكرا للارهابيين بضربة جوية لطيران التحالف، جنوب حقل عكاز غربي محافظة الانبار”.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتل 3 ارهابيين بضربة جوية للتحالف غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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