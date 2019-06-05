قتل 3 ارهابيين بضربة جوية للتحالف غربي الانبار

2019/06/05 | 07:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنية- كلكاكمش برس؛ قتل طيران التحالف الدولي، في غارة جوية 3 ارهابيين غربي محافظة الأنبار.وذكر بيان لخلية الإعلام الامني، “وفقا لمعلومات دقيقة من قيادة عمليات الجزيرة، فقتل ٣ ارهابيين وحرق ٣ دراجات نارية وتدمير وكرا للارهابيين بضربة جوية لطيران التحالف، جنوب حقل عكاز غربي محافظة الانبار”.

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