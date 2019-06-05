2019/06/05 | 07:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بصبيحة عيد الفطر … هزة ارضية تضرب خانقين والسليمانية ووصلت ارتداداتها الى اطراف الموصل وكركوك

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