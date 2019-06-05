المرجع اليعقوبي يدعو الى جعل يوم الخامس عشر من شوال يوم للفتوة

2019/06/05 | 07:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله الى جعل يوم الخامس عشر من شوال يوم للفتوة جاء ذلك خلال الخطبة الاولى لعيد الفطر المباك 1440 والتي القاها في مكتبه في النجف الاشرف والتي كانت بعنوان (((( إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ)).حيث وضح سماحته “وقد التصقت الفتوة بالشباب لأن عندهم الأهلية للتحلي بها فأنهم …

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