2019/06/05 | 07:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزة ارضية تضرب خانقين والسليمانية ووصلت ارتداداتها الى اطراف الموصل وكركوك

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