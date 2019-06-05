2019/06/05 | 07:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
هل يمكن عرقلة صعود الصين؟) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
محمد بدر الدين زايد
يأتي التصعيد الحالي في المواجهة الأميركية – الصينية، كتطور طبيعي ومتوقع متسق مع استراتيجيا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
هل يمكن عرقلة صعود الصين؟) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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