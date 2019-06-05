هل يمكن عرقلة صعود الصين؟

2019/06/05 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

محمد بدر الدين زايد

يأتي التصعيد الحالي في المواجهة الأميركية – الصينية، كتطور طبيعي ومتوقع متسق مع استراتيجيا...

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