توفيق أبو شومر - (1) ملفات غزة السرية

2019/06/05 | 07:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #توفيق_أبو_شومر إليكم هذه اللقطات من مفكرة خاصة لأحد أبرز مؤسسي إسرائيل، تعود لمنتصف القرن الماضي عن قطاع غزة، هذه الوثائق السرية، لم تكن مخصصة للنشر، بل كانت يوميات خاصة، يُرسلها كاتبُها إلى ابنه في باريس ليحتفظ بها، كان يُرسلها له في البريد الدبلوماسي السري، لأن كاتبها كان وزيرا للخارجية، وفي الوقت نفسه كان رئيسا للوزراء في إسرائيل.الوثائق التالية، تحتاج أن توضع بين أيدي الباحثين والدارسين، لكي يعرفوا حقيقت......

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