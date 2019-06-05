بالصور.. آلاف المسلمين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في كربلاء

2019/06/05 | 08:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادى آلاف المسلمين صباح اليوم الاربعاء، صلاة العيد في كربلاء، ورصدت عدسة وكالة نون الخبرية، جانب من الصلوات التي اقيمت صباح اليوم.واعلن المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، امس الثلاثاء (4 حزيران 2019)، ان اليوم الاربعاء (5 حزيران 2019) هو اول ايام عيد الفطر المبارك.

تصوير: حسن خليفةمحمد القرعاوياحمد القريشي

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