مقتل رجل دين عراقي في بغداد في ظروف غامضة

2019/06/05 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، الاربعاء، بأن رجل دين قتل اثر تعرضه لطعنات سكين في بغداد.

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