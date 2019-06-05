2019/06/05 | 08:21

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في خطبة صلاة عيد الفطر ..



الإمام الخامنئي : الخطة الأميركية المسماة "صفقة القرن" خيانة للأمة الإسلامية ولن ترَّ النور

الاربعاء

05

حزيران

2019 :

08:03 am

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أكد قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي أن الخطة الأميركية

المسماة "صفقة القرن" خيانة للأمة الإسلامية ولن ترَّ النور.الإمام الخامنئي بارك في خطبة صلاة عيد الفطر للشعب الإيراني وللأمة

العربية والإسلامية في أرجاء العالم حلول عيد الفطر المبارك ، وثمن

جهود دول العالم العربي والإسلامي لمشاركتهم الفاعلة في مسيرات إحياء

يوم القدس ، وأشار إلى أن زعماء بعض البلدان الإسلامية يمهدون الأرضية

لتطبيق صفقة القرن وأن خيانة بعض البلدان الإسلامية للقضية الفلسطينية

تستدعي الانتباه ، عاداً ما يقوم به قادة البحرين من تمهيد لصفقة

القرن خيانة للامة الاسلامية ، مبيناً أن المساعدات الشعبية الرمضانية

لمتضرري السيول في إيران كانت جيدة ويجب حل مشاكلهم وألاً يتم نسيانهم

، وشدد الإمام الخامنئي على أن تكون المواجهة مع العدو "متزنة" وألاّ

تكون منفعلة وأن يتمتع الجميع بروح المبادرة ، ورأى أن قيمة العملة

الوطنية وأجواء العمل والتحرر من الاعتماد على بيع النفط الخام قضايا

أساسية .

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