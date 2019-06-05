فيديو .. الإمام الخامنئي: تهديدات العدو لم تستطع التأثير في قرارات الامام الخميني (قده) وحساباته

2019/06/05 | 08:21

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الإمام الخامنئي: تهديدات العدو لم تستطع التأثير في قرارات الامام الخميني (قده) وحساباته

الثلاثاء

04

حزيران

2019 :

11:00 pm

85

اكد قائد الثورة الإسلامية الامام الخامنئي ان الامام الخميني

قدس سره لم يتراجع قيد أنملة أمام الضغوط التي مورست عليه قبل انتصار

الثورة الإسلامية, مبينا في الذكرى الثلاثين لرحيل مفجر الثورة

الإسلامية ان تهديدات العدو لم تستطع التأثير في قراراته وحساباته.

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