إبراهيم ابراش - من النكبة إلى النكسة إلى التآمر

2019/06/05 | 08:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إبراهيم_ابراش بداية وللتذكير فقط فإن مفردة أو مصطلح (النكسة) نحتها وروجها الإعلام الرسمي العربي وخصوصا المصري لوصف ما جرى في حرب يونيو 1967 حيث انهزمت الجيوش العربية في مصر وسوريا والأردن أمام الجيش الإسرائيلي الذي باغت هذه الجيوش صبيحة الخامس من حزيران / يونيو وكانت النتيجة أن احتلت إسرائيل خلال خمسة أيام سيناء والجولان وبقية فلسطين –قطاع غزة والضفة الغربية - .ولأن الجمهور والعقل السياسي العربي آنذاك كان ......

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