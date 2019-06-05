الاء السعودي - للعرب من الاطلس حتى الخليج.. عيد سعيد

2019/06/05 | 08:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الاء_السعودي كل عام وانتم بخير يا عرب..كل عام وانتم بخير ايها المصنفون ضمن العالم الثالث! كل عام وانتم بخير يا شعوب صفقة القرن الصامتون والخامدون! يا ضحايا الاتفاقات الدولية ومعاهدات السلام وصفقات تبادل الأسلحة التي ستكونون انتم اول ضحاياها! كل عام وانتم بخير ايها الشعوب التي تثيرها ضحكات العاهرات اكثر من أنين المعذبين وصرخات السكارى وكونهم ثملين في أزقة المدينة حيث يضاجعون احلامهم سراً! كل عام وانت بخير ايها......

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