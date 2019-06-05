2019/06/05 | 08:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8cLoYSS46yk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخطبة الاولى لصلاة عيد الفطر المبارك بإمامة الشيخ الامين قيس الخزعلي في النجف الاشرف 2019/6/5) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الخطبة الاولى لصلاة عيد الفطر المبارك بإمامة الشيخ الامين قيس الخزعلي في النجف الاشرف 2019/6/5) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).