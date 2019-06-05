الحكيم يدعو الحكومة والبرلمان لمصارحة الشعب حول ما انجزاه منذ تولي المسؤولية وينتقد التأخر باكمال الكابينة الوزارية

2019/06/05 | 08:40

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - كربلاء

كشف مصدر سياسي ، الثلاثاء 4 حزيران 2019، عن تفاهم سياسي حدد خلال الساعات الماضية ملامح محافظ كربلاء الجديد خلفاً للمحافظ المقال عقيل الطريحي.

واوضح المصدر في حديث لـ ( بغداد اليوم ) ان " تفاهم كربلاء ( الكتل السياسية ا

بغداد اليوم _ كردستان

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء (4 حزيران 2019) موقف الأخير من ترشيح فريدون عبد القادر لمنصب محافظ بعد محادثات جرت مع الحزب الوطني الكردستاني.

وذكر المكتب ا

بغداد اليوم _ بغداد

‏انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، مندوب العراق الدائم محمد حسين بحر العلوم رئيسًا للجنة الرابعة فيها للدورة 74.

وقالت الجمعية في بيان، إنها "انتخبت، اليوم، بالتزكية المندوب الدائم محمد حسين

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