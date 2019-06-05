النفط يرتفع مع صعود وول ستريت

2019/06/05 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت أسعار النفط على ارتفاع نسبته نحو واحد بالمئة، بعدما رفعت موجة صعود في أسواق الأسهم العالمية خام برنت من أدنى مستوياته في أربعة أشهر الذي لامسه في وقت سابق من الجلسة.وارتفعت أسواق الأسهم الأميركية نحو اثنين بالمئة بدعم من طلب الصين للحوار مع الولايات المتحدة لحل النزاع التجاري وتعليقات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول أثارت توقعات بخفض أسعار الفائدة.وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 69 سنتا أو 1.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 61.97 دولار للبرميل.وكان الخام نزل إلى 60.21 دولار في وقت سابق من الجلسة، مسجلا أدنى مستوياته منذ 29 يناير.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 53.48 دولار للبرميل، ليزيد أكثر من دولار عن أدنى مستوى له في الجلسة.

جاء ارتفاع الخام قبل نشر بيانات المخزونات الأميركية الأسبوعية التي تحرك الأسواق، والمتوقع أن تظهر انخفاض مخزونات الخام 800 ألف برميل الأسبوع الماضي، في ثاني تراجع لها على التوالي بعد ارتفاع المخزون في منتصف مايو إلى أعلى مستوياته في نحو عامين، بحسب ما قاله محللون في استطلاع لرويترز.

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