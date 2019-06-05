نائب كردي يدعو عبد المهدي الى الجدية بفتح ملفات الفساد وتشمل الاقليم

2019/06/05 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكمش برس؛ دعا النائب عن كتلة التغيير الكردية، هوشيار عبدالله رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الى فتح ملفات الفساد المتعلقة بشخصيات في الحكومة الحالية والحكومات السابقة بالتزامن مع فتح المنطقة الخضراء، وأن تشمل محاربة الفساد العراق بالكامل وبضمنه اقليم كردستان”.وقال عبد الله في بيان اليوم، “في الوقت الذي نثني فيه على قيام عبدالمهدي بهذه الخطوة المتمثلة بفتح المنطقة الخضراء بشكل كامل أمام المواطنين، بعد أن كانت هناك وعود بفتحها لكنها لم تنفذ ولم تتعدَ كونها ضجة اعلامية، نتمنى أن يفتح مع المنطقة الخضراء كل ملفات الفساد المتعلقة بشخصيات في الحكومة الحالية والحكومات السابقة، سيما وأن هناك أسماء معروفة عليها شبهات فساد وهناك أدلة على فسادهم، وبالتالي نأمل أن يكون عبدالمهدي جدياً في فتح ملفات الفساد كما كان جدياً في فتح المنطقة الخضراء”.وبين عبدالله أنه “وفقاً للدستور والقوانین الاتحادیة يجب ان تكون محاربة الفساد شاملة على مستوى العراق بالكامل، أي تشمل اقليم كردستان أيضا وليس في المحافظات التابعة للحكومة الاتحادية فقط، سيما وأن الاقليم توجد فيه الكثير من ملفات الفساد التي تنتظر من يفتحها ويحاسب المتورطين فيها”.

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