2019/06/05 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم يطالب بحقوق اقليم كوردستان ويحذر من انفجار الاوضاع بين اربيل وبغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/05 | 08:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يطالب بحقوق اقليم كوردستان ويحذر من انفجار الاوضاع بين اربيل وبغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يطالب بحقوق اقليم كوردستان ويحذر من انفجار الاوضاع بين اربيل وبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).