2019/06/05 | 08:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم يدعو لمحاكمة “لصوص القانون” والبدء باصطياد “حيتان الفساد” هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/05 | 08:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يدعو لمحاكمة “لصوص القانون” والبدء باصطياد “حيتان الفساد”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يدعو لمحاكمة “لصوص القانون” والبدء باصطياد “حيتان الفساد”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).