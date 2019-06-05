فتح طرق مغلقة في ديالى

2019/06/05 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أفتتح قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي وبحضور عضو مجلس المحافظة ايمان عبد الوهاب طريق الشركة في ناحية كنعان للتخفيف من معاناة المواطنين.وقال اللواء العبادي في باين “جاء فتح هذا الطريق وايضاً بدعوى من قبل عبد الوهاب و ضمن الحملة المستمرة في رفع الحواجز الكونكريتية وتخفيف عناء المواطنين والسير لمسافات […]

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