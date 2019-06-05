نوال السعداوي - لجنة القصة بالمجلس الأعلى الدائم

2019/06/05 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نوال_السعداوي كان توفيق الحكيم يقول حين يرأس لجنة بمجلس أعلى دائم، لا دوام إلا لله, كان المجلس الأعلي، يحظى أيضا بلقب الدائم، يعارض توفيق الحكيم لفظ الدائم، يسخر من الحاكم بأمر الله مدى الحياة، لكنه كان، يعرف كيف يخفى النقد اللاذع تحت سخرية، لا يدركها عقل الحكام، كان معجبا بالكاتب الإيرلندى جورج برنارد شو، يردد مقولته لا يحظى بالتكريم أى كاتب عظيم إلا بعد موته، فالحياة تساوى بين البشر، لكن الموت يظهر العظما......

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