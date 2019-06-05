شاهد بالصور: كربلاء تتلألأ بالمصلين صبيحة عيد الفطر

2019/06/05 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادى آلاف المسلمين صباح اليوم الاربعاء، صلاة العيد المبارك في كربلاء المقدسة بالعراق....

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