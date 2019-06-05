2019/06/05 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إدانات دولية لإستخدام القوة من قبل المجلس العسكري في السودان لفض الإعتصام السلمي

الاربعاء

05

حزيران

2019 :

09:02 am

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دانت 58 منظمة وشبكة وتحالف حقوقي من 13 دولة عربية مجزرة المجلس

العسكري في الخرطوم وطالبت المجتمع الدولي عدم الاعتراف بالانقلاب

العسكري وحماية المدنيين .الموقعون على هذا البيان أعربوا عن إدانتهم استخدام القوة المسلحة في

فض الاعتصام السلمي من قبل المجلس العسكري الإنقلابي صباح يوم الإثنين

في العاصمة الخرطوم أثناء فض الاعتصام السلمي بالقوة، والذي كان من

نتيجته، بحسب المعلومات المتوفر وليست النهائية، سقوط أكثر 30

شهيدا بالرصاص الحي لميليشات المجلس العسكري الإنقلابي، وجرح وإصابة

559 من المعتصمين السلميين، واعتقال أكثر من (120) من المعتصمين

بالقسم الشمالي/ الخرطوم، وإلقاء عدد من جثامين الشهداء في مياه

نهر النيل. ويؤكد الموقعون على تحميل المجلس العسكري الإنقلابي المسؤولية

الكاملة عن هذا العمل غير القانوني، معتبرين هذا الإجراء بمثابة عمل

اجرامي مدان، تجاه الشعب وتطلعاته المشروعة في الحرية والسلام

والعدالة، حيث أنه يخالف كافة التشريعات والمواثيق الدولية ويعد

انتهاكا صارخا للحق بالحياة وانتهاكاً فاضحاً لحق الشعوب في التعبير

والتجمع السلميين وحقها في أن تكون مصدراً للسلطات. وإذ يتقدمون بأحر التعازي من ذوي الضحايا والتمنيات الطيبة بالشفاء

العاجل للجرحى، فإنهم يطالبون المجلس العسكري الإنقلابي الذي استولى

على السلطة بالقوة المسلحة في 11 نيسان /ابريل بتسليم السلطة إلى سلطة

انتقالية بقيادة مدنية، ووضع حد فوري لمحاولات المماطلة وخداع الشعب

والمجتمع الدولي والإدعاء المزيف بالإنحياز لثورة الشعب، وقيامه

باتخاذ قرارات وإجراءات ليست من صلاحياته، إضافة لنسج علاقات خارجية

دون تفوض شرعي من الشعب.



ونذكر بأن مهمة الجيش، مطلق جيش، تنحصر في

حماية الشعب والدفاع عن حدود الدولة بما فيها الأوقات الإستثنائية

التي ينحاز فيها الجيش لمطالب الشعب، وهذا الانحياز لا يمنحه أي

مشروعية في استلام السلطة أو المشاركة فيها.



كما يستنكرون بشدة حملة الاعتقالات التعسفية التي تجري بشكل واسع بحق

المواطنين المعتصمين، ويشعرون بالقلق على مصيرهم، ومن ورود معلومات

تؤكد اعتقال الجرحى الذين سقطوا في ساحة الاعتصام ومنعهم من حق

المعالجة في المستشفيات.



ويطالب الموقعون على ضرورة استجابة المجلس العسكري الانقلابي لمطالب

الشعب السوداني المشروعة بتسليم السلطة الإنتقالية لقيادة مدنية،

ويناشدون الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم

المتحدة ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجميع المنظمات

والهيئات الدولية المنشغلة بحقوق الإنسان العمل على حماية المدنيين

وعدم الاعتراف بإغتصاب الجنرالات الانقلابيين للسلطة في السودان.



كما

يطالبون مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية وبشكل سريع

للتحقيق في الاستخدام المفرط للقوة التي مارسها نظام البشير وجنرالاته

منذ انطلاق الحراك الشعبي السلمي السوادني في 19 ديسمبر 2018 وحتى

تاريخه ومحاكمة المسؤولين عنها أمام العدالة السودانية و/أو

الدولية.وأخيرًا يؤكدون كمدافعين حقوق الإنسان، عن تأييدهم الكامل لممارسة

السودانيين حقهم في استخدام كافة أشكال الاحتجاجات السلمية من المواكب

والاعتصامات والاضرابات والعصيان المدني للتعبير عن مطالبهم المشروعة

والمحقة والعادلة في الحرية والسلام والعدالة.الموقعون:1.



مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان2.



منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات 3.



جمعية النساء العربيات/الأردن4.



مركز الإعلاميات العربيات / الأردن5.



جمعية الحقوقيين الأردنية6.



اتحاد النقابات العمالية المستقلة/الأردن7.



جمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان/الأردن8.



التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام 9.



الجمعية المغربية لحقوق الإنسان10.



التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان (وتضم 22 منظمة في المغرب

وتونس والجزائر وموريتانيا)11.



اللجنة العربية لحقوق الإنسان / باريس 12.



الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان13.



مركز القدس لحقوق الإنسان والمساعدة القانونية/فلسطين14.



مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب/لبنان15.



منتدى البحرين لحقوق الإنسان16.



الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان (تضم 10 منظمات)17.



منظمة النجدة الشعبية/العراق18.



منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان/البحرين19.



معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان20.



مركز تونس لحرية الصحافة21.



الجمعية المغربية للنساء التقدميات22.



المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات/ سويسرا23.



مركز دمشق لدراسات الحقوق المدنية والاجتماعية/السويد24.



منظمة حريات الإعلام والتعبير/المغرب25.



المنظمة العربية للإصلاح الجنائي/مصر26.



التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام 27.



مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس/فلسطين28.



رابطة مدربي حقوق الإنسان العراقية29.



مؤسسة الشرق الاوسط للتنمية وحقوق الإنسان/اليمن30.



المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر/اليمن31.



منظمة عدالة لحقوق الإنسان/اليمن32.



التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الإعدام33.



التحالف المدني لمنظمات المجتمع اليمني المستقلة34.



منظمة الشقائق العربي لحقوق الإنسان/اليمن35.



المركز القانوني للحقوق والتنمية/ اليمن 36.



مؤسسة تميز إمرأة للتنمية الإنسانية/اليمن37.



مؤسسة الشفافية للحقوق الإنسانية/اليمن38.



مؤسسة المسار الثقافية الحقوقية/اليمن39.



محامون من أجل العدالة/اليمن40.



مركز الحقوق المدنية والسياسية اليمني41.



اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير / سورية42.



التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية

(تقوده 29 امرأة , ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق

المرأة )43.



الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي44.



التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية45.



رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة

القانون46.



رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق

الإنسان 47.



المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية 48.



اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وأنصاف الضحايا49.



المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 50.



الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال 51.



التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية 52.



الجمعية الليبية لحقوق الإنسان والبحث العلمي / ليبيا53.



تحالف منظمات حقوق الإنسان في العراق (وتضم 54 منظمة)54.



الجمعية الموريتانية لترقية حقوق الإنسان 55.



الشبكة العربية لمدربي حقوق الإنسان 56.



الإئتلاف الحقوقي لوقف العدوان ورفع الحصار وبناء السلام في

اليمن57.



منظمة حريات الإعلام والتعبير / المغرب 58.



الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان

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