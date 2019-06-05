2019/06/05 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جماعة علماء العراق : نستغرب إهمال الحواضن الإرهابية بدلاً من معالجتها

أبدت جماعة علماء العراق برئاسة الشيخ الدكتور خالد الملا في بيان لها

إستغرابها من عودة العمليات الإرهابية في حزام بغداد ومناطق أخرى ،

مشيرة الى أنها حذرت مراراً من أهمال معالجة الخلايا الإرهابية

النائمة في تلك المناطق.المكتب الإعلامي لجماعة علماء العراق أوضح في بيان : في هذه الإيام

المباركة من عيد الفطر المبارك فُجعنا بتجدد النشاطات الإرهابية في

بعض مناطق حزام بغداد وأخرها الإعتداء على قواتنا الأمنية في الطارمية

، إن الحواضن الإرهابية التي حذرنا مراراً من إهمالها وترك حبلها على

الغارب كانت تتعرض لاجراءات حكومية متقاعسة ، فبدلاً من محاسبة رؤوس

الفتنة كنا نتفاجأ باعتلاء بعض المتورطين بالإرهاب أو الذين يقفون معه

الى بعض مواقع السلطة والقرار ، إن الأجهزة الأمنية لايمكنها فرض

الأمن مالم يُحسن أهل السياسة التصرف ويضربوا المثل الأعلى في إبعاد

المتورطين بالإرهاب أو المروجين للفكر المتطرف عن المواقع المهمة

والتي تُستغل في كثير من الإحيان لخدمة المتطرفين والإرهابيين ، نسال

الله سبحانه أن يمن على الشهداء بالرحمة والمغفرة والرضوان

وخالص العزاء لعوائلهم الكريمة والحمد لله الذي لايحمد على

مكروه سواه.

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