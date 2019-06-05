الخزعلي يدعو للاسراع باقرار قانون جرائم المعلوماتية: يجب التفريق بين الحرية والاحترام

2019/06/05 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الأربعاء، إلى الاسراع بإقرار قانون جرائم المعلوماتية المثير للجدل بعد تعديل بعض فقراته، مشددا على ضرورة التفريق بين حرية التعبير واحترام الخصوصيات.وقال الخزعلي خلال خطبة صلاة عيد الفطر المبارك في النجف وتابعتها /المعلومة/، إن “وضع العراق الان أفضل بكثير من الذي كان عليه […]

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