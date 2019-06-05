الخزعلي يحدد منطقة في بغداد

2019/06/05 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال زعيم جماعة "عصائب اهل الحق" قيس الخزعلي يوم الاربعاء ان تنظيم داعش لم يغادر مطلقا قضاء الطارمية شمالي العاصمة الاتحادية بغداد، داعيا الى اجراء عملية تطهير عسكرية لها.

وقال الخزعلي في خطبة صلاة العيد اليوم في مكتبه بالعاصمة بغداد، ان "وضع العراق الان افضل بكثير مما كان عليه قبل اعوام"، مردفا بالقول ان "هناك من يريد ان يزرع في نفوس العراقيين التشاؤم والياس وفقدان الامل".

واشار الى ان "داعش لم يعد يشكل تهديدا عسكريا انما يشكل تهديدا امنيا في ظروف وحالات معينة".

واشار الخزعلي الى ان "حادثة الاعتداء على قوات الجيش في الطارمية مهمة ويجب الوقوف عليها"، مضيفا ان "منطقة الطارمية لم تشهد عملية تطهير من الدواعش".

وتابع الخزعلي بالقول ان "داعش لم يفارق الطارمية مطلقا ولديه اماكن وملاذات ضمن المنطقة"، عادا "الخلل وراء حادثة الطارمية سببه عدم الاعتماد على المعلومات الاستخبارية".

ونوه الى انه "يمكن الاعتماد على الاهالي في مساعدة القوات الامنية في تطهير منقطة الطارمية".

وعن ما شهدته كركوك قبل ايام من تفجيرات قال الخزعلي ان "سببها عدم تطهير المناطق المحاذية للمحافظة".

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