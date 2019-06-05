نائب يطالب رئاسة البرلمان بالتدخل في توزيع النواب على اللجان

2019/06/05 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب النائب عن تحالف البناء حامد الموسوي، الأربعاء، هيئة رئاسة مجلس النواب بأخذ دورها الحقيقي في تنظيم عملية توزيع الأعضاء على اللجان النيابية بالتساوي، مبينا أن الكثير من النواب يفضلون اختيار لجان سيادية او خدمية لاتقل شانا عن السيادية وهذا قد يتسبب بتعطيل لجان المجلس.وقال الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “بعض اللجان في […]

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