2019/06/05 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس عرضت شركة “سوثبي” للمزادات قطعة شطرنج أثرية مذهلة للبيع في مزاد بأكثر من مليون دولار، عندما اكتشفت الأسرة التي اشترتها بـ5 جنيهات إسترلينية أنها تنتمي إلى قطع لويس الشطرنجية.وتم العثور على القطعة الصغيرة المصنوعة من العاج والبالغ حجمها أقل من 9 سم، في خزانة أسرة بريطانية اشترتها في العام 1964 مقابل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شركة للمزادات تعرض قطعة شطرنج اثرية بسعر مليون دولار وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة للمزادات تعرض قطعة شطرنج اثرية بسعر مليون دولار) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة للمزادات تعرض قطعة شطرنج اثرية بسعر مليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).