الخامنئي: صفقة القرن لن تتحقق أبداً

2019/06/05 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد قائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي، الأربعاء، أن الخطة الاميركية المسماة “صفقة القرن” خيانة للامة الاسلامية ولن تتحقق أبدا، مشيرا إلى أن زعماء بعض البلدان الاسلامية يمهدون الارضية لتلك الصفقة.وقال الخامنئي خلال خطبة صلاة عيد الفطر وتابعتها /المعلومة/، إن “الخطة الاميركية المسماة “صفقة القرن” لن تتحقق ابداً بإذن الله”، مؤكدا أن “هذه […]

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