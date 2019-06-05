اغتيال رجل دين طعنا بسكين في الكاظمية

2019/06/05 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر امني عن اغتيال رجل الدين علاء الدين العوادي بحادث ‏طعن بسكين في منطقة الكاظمية شمالي بغداد .

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