بالفيديو: خطبة صلاة العيد لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

2019/06/05 | 09:42

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بغداد اليوم - النجف

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاربعاء 5 حزيران 2019، خلال خطبة صلاة العيد من مسجد ال...





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