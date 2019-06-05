2019/06/05 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ تمكنت قوات الحشد الشعبي بإسناد مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، من إخماد حرائق كبيرة اندلعت في أراض زراعية جنوب قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.وقال اعلام الحشد، إن حرائق كبيرة نشبت، مساء امس، في أراض زراعية واسعة بقرية الجدو ومنطقة الشقق جنوب قضاء تلعفر”.وبين أن “قوات اللواء 53 بالحشد الشعبي وبإسناد مديرية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. إخماد حرائق في حقول جنوب تلعفر) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. إخماد حرائق في حقول جنوب تلعفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).