كتلة تفاهم كربلاء: لن نسمح بتكرار اختيار محافظ من خارج مجلس المحافظة

2019/06/05 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت كتلة كربلائية، على عدم السماح بتكرار اختيار محافظ من خارج مجلس المحافظة.

وقال رئيس كتلة تفاهم كربلاء في مجلس المحافظة زهير احمد ابو دكه بيان، انه" مناسبة حلول عيد الفطر المبارك تتقدم الكتلة بأعضائها بأسمى آيات التهاني والتبريكات ويدعون لكم بقبول الصيام والطاعات وان يعيده الباري عز وجل على بلدنا ومحافظتنا المقدسة بالأمن والامان والخير والازدهار".

وأضاف" بهذه المناسبة نؤكد على إصرارهم وسعيهم لخدمة اهلنا الكرماء والدفاع عن حقوق مدينتنا عبر تواصل مستمر مع الحكومة الاتحادية بكافة مؤسساتها"، مشدداً على" الاستمرار بمشروع تصحيح مسار العمل التنفيذي الذي حرم المحافظة من فرص كبيرة ومهمهً للازدهار على كل الأصعدة".

وتابع أبو دكة" كان من الواجب علينا هذا التصحيح وفاءا لمدينة سيد الشهداء لمصلحة اهلنا خدام مدينة سيد الشهداء عليه السلام"، مؤكداً ان" التجربة السابقة باختيار القيادة التنفيذية من خارج الاعضاء المنتخبين قد اثبتت فشلها وعقمها ولن نسمح بتكرارها باي حال من الأحوال".

وصوت مجلس محافظة كربلاء، في الـ23 من ايار الماضي، على إقالة المحافظ عقيل الطريحي غيابياً بواقع ١٧ صوتاً من أصل ٢٦ عضواً كانوا حاضرين في الجلسة بسبب {مجموعة من المخالفات ومنها أدارية وقانونية ومالية التي سببت بالهدر المال العام}.

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