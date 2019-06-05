مقتل 14 جنديا مصريا بهجوم “داعشي” في سيناء

2019/06/05 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قتل نحو 14 عسكرياً مصرياً، الأربعاء، في هجوم مسلح استهدف كمينا للجيش المصري قرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، شرقي البلاد، التي تشهد عمليات عسكرية منذ سنوات.وقالت مصادر إعلامية، إنّ مسلحين يُعتقد انتماؤهم لتنظيم “ولاية سيناء”، الموالي لتنظيم “ داعش” الاجرامي، هاجموا كمين “بطل 14” على الطريق الدائري بمدينة العريش، بعد صلاة الفجر، […]

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