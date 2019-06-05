حماية المنشأت : قواتنا تشارك في خطة عيد الفطر المبارك

2019/06/05 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مديرية حماية المنشأت والشخصيات ان قواتها شاركت في الخطتها الامنية الخاصة بعيد الفطر المبارك التي دخلت حيز التنفيذ يوم امس الثلاثاء.

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