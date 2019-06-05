2019/06/05 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس حذرت مديرية المالية في هيئة الحشد الشعبي من قيام بعض أصحاب منافذ “الكي كارد” بصرف رواتب منتسبي الحشد بالدولار، محذرة المنتسبين من تقاضي رواتبهم بالدولار والابلاغ عن تلك الحالات.وقالت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إنها “تهيب بمنتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين يتقاضون رواتبهم عبر بطاقة “الكي كارد” بعدم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد يحذر منتسبيه من تسلّم رواتبهم بالدولار من منافذ كي كارد وكالة خطوة برس.

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