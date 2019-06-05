مسؤول يمني لـ”المعلومة”: جرائم السعودية والإمارات أمام القضاء الدولي قريبا

2019/06/05 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..أعلن وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية علي تيسير، الأربعاء، عن استعداد وزارته لاحالة ثلاثة ملفات كبيرة تخص جرائم التحالف السعودي الإماراتي في بلاده إلى القضاء الدولي، مؤكدا أن جميع الجرائم التي ارتكبت باليمن موثقة.وقال تيسير في تصريح لـ/المعلومة/، إن “وزارة حقوق الانسان تستعد لإحالة ثلاثة ملفات تخص جرائم العدوان السعودي الاماراتي الى القضاء […]

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