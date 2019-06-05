في اليوم الثاني لعيد الفطر النفط يواصل الانخفاض

2019/06/05 | 09:52

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

تعرضت أسعار النفط إلى خسائر بنسبة 0.71٪ مع بدء تداولات اليوم الثاني من عطلة عيد الفطر المبارك، بسبب ارتفاع مفاجئ لمخزون النفط الأمريكي إلى 478 مليون برميل.





في الساعة التاسعة ونصف بتوقيت بغداد، سجل سعر نفط برنت 61.53 دولارا للبرميل منخفضا 44 سنتا، بنسبة 0.71٪.





ورغم الانخفاض توقع "سيتي جروب" أن يرتفع سعر خام برنت القياسي إلى مستوى 78 دولاراً للبرميل خلال 3 أشهر، رغم الحرب التجارية والتشاؤم بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

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