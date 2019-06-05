2019/06/05 | 09:54

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الخزعلي : داعش لم يفارق الطارمية مطلقاً ولديه أماكن وملاذات ضمن المنطقة

الاربعاء

05

حزيران

2019 :

09:38 am

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دعا الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، رئيس

الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي إلى معالجة

الوضع في الطارمية وعدم التراخي. الخزعلي وخلال خطبة صلاة عيد الفطر المبارك في النجف الأشرف أوضح أنه

بعد عمليات التطهير التي حصلت الا ان منطقة الطارمية لم تشهد عملية

تطهير من الدواعش ، مبيناً أن داعش لم يفارق الطارمية مطلقاً ولديه

اماكن وملاذات ضمن المنطقة ، وأضاف أن الخلل وراء احداث منطقة

الطارمية سببه عدم الاعتماد على المعلومات الاستخبارية، مشيراً إلى

أنه يمكن الاعتماد على الأهالي في مساعدة القوات الأمنية بتطهير منطقة

الطارمية.

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