2019/06/05 | 09:54

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التلفزيون المصري: هجوم إرهابي على نقطة أمنية في شمال سيناء

أفاد التلفزيون المصري ،الأربعاء، بقيام "عناصر إرهابية بهاجمة نقطة

تفتيش أمنية في شمال سيناء وإن هناك تبادلا لإطلاق النار".ونقلت رويترز عن التلفزيون في نبأ عاجل "هجوم عناصر إرهابية على كمين

في شمال غرب العريش وقوات الأمن تتبادل إطلاق النار مع المهاجمين".

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