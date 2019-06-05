الخزعلي يدعو للاسراع باقرار قانون جرائم المعلوماتية

2019/06/05 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس دعا الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الأربعاء، إلى الاسراع بإقرار قانون جرائم المعلوماتية المثير للجدل بعد تعديل بعض فقراته، مؤكداً ضرورة التفريق بين حرية التعبير واحترام الخصوصيات.وقال الخزعلي خلال خطبة صلاة عيد الفطر المبارك في النجف وتابعتها “خطوة برس” إن “وضع العراق الان أفضل بكثير من الذي

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