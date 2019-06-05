2019/06/05 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تمكنت قوات الحشد الشعبي بإسناد مديرية الدفاع المدني، الأربعاء، من إخماد حرائق كبيرة اندلعت في أراض زراعية جنوب قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “حرائق كبيرة نشبت، مساء امس، في أراض زراعية واسعة بقرية الجدو ومنطقة الشقق جنوب قضاء تلعفر”.وأضاف البيان، أن “قوات الحشد الشعبي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. الحشد الشعبي يخمد حرائق كبيرة اندلعت جنوب تلعفر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. الحشد الشعبي يخمد حرائق كبيرة اندلعت جنوب تلعفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).