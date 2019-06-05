2019/06/05 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس لمح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى إمكانية قيام بلاده بتحرك عسكري ضد إيران.وقال ترامب، في معرض رده على سؤال خلال مقابلة تلفزيونية، بشأن ما إذا إن كان سيتحرك عسكريا ضد إيران، فقال: “الاحتمال وارد دائما”.إلا أن ترامب عاد وأكد مجددا على رغبته في الحوار مع إيران بشأن برنامجيها الصاروخي والنووي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب يلمّح بامكانية التحرك العسكري ضد ايران وكالة خطوة برس.

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