مدينتان عراقيتان يحتلان المركز العاشر بين الأعلى حرارة في العالم

2019/06/05 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر موقع متخصص في رصد وتسجيل أعلى وأدنى درجات الحرارة في العالم خلال 24 ساعة أن منطقتين عراقيتين دخلتا المراكز العشر الأولى ضمن المناطق الأعلى تسجيلاً لدرجات الحرارة في العالم.وأوضح الموقع في منشور توضيحي، نشر مساء امس الثلاثاء،، ان “مدينة غورو الهندية سجلت اعلى درجة حرارة عظمى في العالم خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية …

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